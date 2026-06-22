Fauzan Nibras Banjir Pujian Setelah Cetak 32 Poin di Laga Timnas Versus Qatar

jpnn.com - Pevoli Fauzan Nibras menjadi bintang kemenangan Timnas voli putra Indonesia AVC Men's Volleyball Cup 2026 melawan Qatar.

Pemain kelahiran 31 Mei 2008 itu menjadi momok menakutkan untuk pertahanan Qatar di laga ini seusai mencatatkan 28 poin melalui serangan, tiga block, serta satu serve ace.

Pada laga ini Timnas voli putra Indonesia menang dengan skor 3-2 (14-25, 25-22, 32-30, 25-27, 15-13) atas tim asuhan Camilo Andres Soto itu di Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura, Senin (22/6).

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Nur Widayanto mengapresiasi pemain jebolan PB Pasundan itu.

Mental bertanding mantan penggawa Jakarta BIN tersebut patut diapresiasi mengingat langsung tampil moncer menghadapi lawan yang peringkatnya lebih tinggi ketimbang Indonesia.

“Fauzan Nibras menjadi kunci serangan kami malam hari ini. Nibras punya kekuatan spike yang keras dan titik pukul dalam serangan sangat pas baik saat bola bagus maupun kurang bagus,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Senin (22/6).

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Senada dengan Nur Widayanto, Manajer Timnas voli putra Indonesia yakni Loudry Maspaitella mengapresiasi penampilan Nibras.

Pada usia yang masih muda menunjukkan bahwa pemain bertinggi badan 189 cm itu bisa diandalkan apalagi bermain di level yang cakupannya besar di Asia.