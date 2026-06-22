Fauzan Nibras Tampil Garang, Timnas Voli Putra Indonesia Menang Dramatis Lawan Qatar

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia meraih kemenangan dramatis pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 saat jumpa Qatar.

Berlaga di Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura, Senin (22/6) skuad asuhan Reidel Toiran itu menang dengan skor 3-2 (14-25, 25-22, 32-30, 25-27, 15-13).

Pada laga ini Fauzan Nibras menjadi bintang seusai mencetak 32 poin.

Pemain kelahiran 31 Mei 2008 itu menjadi momok menakutkan untuk pertahanan Qatar di laga ini seusai mencatatkan 28 poin melalui serangan, tiga block, serta satu serve ace.

Pemain lainnya yang tampil gemilang yakni Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim masing-masing menyumbangkan 25 angka.

Dengan kemenangan ini, Timnas voli putra Indonesia menyalakan asa untuk tembus bisa semifinal.

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Jasen Natanael Kilanta cum suis bangkit seusai di laga perdana hancur lebur di tangan Korea dengan skor 0-3 (22-25, 22-25, 21-25).

Setelah ini dijadwalkan tim berperingkat 50 dunia itu akan jumpa Thailand.