Fauzi Membandingkan Menkeu Suahasil dengan Purbaya Yudhi dan Sri Mulyani
jpnn.com - JAKARTA – Suahasil Nazara sudah resmi menjadi menteri keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang terkena reshuffle cabinet.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai bahwa Menkeu Suahasil Nazara akan memiliki karakter soal kebijakan ekonomi yang sama dengan Sri Mulyani.
Menurut dia, Suahasil maupun Sri Mulyani merupakan sama-sama ekonom dari Universitas Indonesia (UI). Secara tidak langsung, dia juga menilai Suahasil didikan Sri Mulyani.
"Menurut kacamata kami ya, saya melihatnya agak mirip seperti itu gitu. Artinya apa yang disampaikan itu benar-benar sudah lewat mekanisme dan pengkajian," kata Fauzi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (15/9).
Karena itu, dia menilai bahwa seorang menteri keuangan seharusnya tidak berbicara tentang suatu hal tanpa ada kajian yang matang.
Terlebih lagi, menteri keuangan harus betul-betul bisa menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan lebih pruden (hati-hati), layak, kredibel, dan sehat.
Di samping itu, dia menilai bahwa Suahasil adalah sosok yang lebih pendiam, berbeda dengan menkeu sebelumnya yakni Purbaya Yudhi Sadewa yang cenderung "ceplas-ceplos" atau "koboi".
Namun, menurut dia, Suahasil adalah sosok yang mampu bekerja dan memahami.
Fauzi membandingkan Menkeu Suahasil Nazara dengan pendahulunya, yakni Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa.
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