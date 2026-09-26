FAZ FEST26 Semarakkan Hari Batik Nasional

jpnn.com, JAKARTA - FAZ FEST26 resmi dibuka di Atrium The Park Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (25/9).

Mengusung semangat mempertemukan fashion, batik, budaya, dan industri kreatif, festival ini berlangsung hingga 4 Oktober 2026 dan menghadirkan rangkaian kegiatan yang melibatkan desainer, jenama fashion, komunitas, pelaku industri kreatif, serta masyarakat umum.

Acara pembukaan FAZ FEST26 turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari pemerintah, industri fashion, pusat perbelanjaan, perbankan, dan mitra pendukung.

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Hadir dalam kesempatan tersebut Iwan Santoso, mewakili Wali Kota Jakarta Selatan Lenny Agustin, Ketua Nasional IFC (Indonesian Fashion Chamber) Ragyan Antryz, Ketua Panitia FAZ FEST 2026 Kevin Lineria, perwakilan Mall The Park Pejaten Arsya Shabrina, Sub Branch Head BTN KCP Fatmawati, serta Stella, Kepala Bidang Promosi Viva Cosmetics.

FAZ FEST26 diselenggarakan oleh FAZ Academy sebagai bagian dari upaya memperluas ruang edukasi, kolaborasi, dan apresiasi terhadap perkembangan fashion Indonesia. Festival ini sekaligus menjadi momentum peluncuran FAZ Academy sebagai platform pendidikan dan pelatihan fashion berbasis daring melalui FAZacademy.ID.

Mengambil momentum Hari Batik Nasional pada 2 Oktober, FAZ FEST26 menghadirkan beragam agenda yang memadukan unsur budaya dan perkembangan fashion kontemporer. Rangkaian kegiatan meliputi fashion runway show, talk show, lokakarya, modeling competition, aktivitas membatik bersama, kontes fotografi fashion, hingga User-Generated Content (UGC).

Ketua Nasional IFC–Indonesian Fashion Chamber Lenny Agustin mengatakan pengembangan fashion Indonesia perlu berjalan beriringan dengan penguatan identitas budaya serta kolaborasi antarpelaku industri kreatif.

“Pertemuan antara kekayaan budaya Indonesia dan perkembangan fashion merupakan ruang yang penting untuk terus dikembangkan. Kolaborasi yang melibatkan desainer, komunitas, dan pelaku industri kreatif dapat membuka kesempatan bagi pertukaran pengetahuan, pengenalan karya, serta penguatan jejaring di dalam ekosistem fashion Indonesia,” ujar Lenny.