FC Seoul Siapkan Rotasi Besar, Angin Segar Bagi Persib Bandung?

jpnn.com - FC Seoul bakal melakukan perubahan komposisi saat menghadapi Persib Bandung pada laga pembuka AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Menurut jadwal, duel FC Seoul vs Persib akan digelar di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026).

Pelatih FC Seoul Kim Ki Dong berencana mengurangi beban sejumlah pemain yang rutin tampil dalam kompetisi domestik K League 1.

Situasi tersebut membuka peluang bagi pemain muda atau cadangan untuk mendapat menit bermain.

Kim Ki Dong Pilih Rotasi

FC Seoul telah menjalani 29 pertandingan di K League 1 dan memimpin klasemen dengan 62 poin. Kondisi itu membuat Ki Dong tidak ingin mengabaikan kondisi fisik anak asuhnya.

"Kami perlu mengatur kembali menit bermain para pemain yang sudah tampil sangat sering di liga. Namun, bukan berarti kami menganggap pertandingan ini tidak penting," jelasnya.

"Persib merupakan lawan yang harus kami waspadai, dan saya ingin pemain muda bisa menyatu dengan para pemain senior," ucap Ki Dong dilansir dari Chosun.

Lebih lanjut, Ki Dong tetap menargetkan FC Seoul lolos ke babak 16 besar ACL 2 dengan memadukan pemain muda dan senior.