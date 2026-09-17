FC Seoul Tumbang, Persib Bandung Mengeker Persijap Jepara

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mendapatkan suntikan kepercayaan diri sebelum kembali bertarung di Super League 2026/27.

Kemenangan 1-0 atas FC Seoul di ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 menjadi modal penting Pangeran Biru untuk menghadapi Persijap Jepara.

Persib sukses membawa pulang tiga poin dari Stadion Seoul World Cup, Rabu (16/9). Gol cepat Julio Cesar pada menit kelima menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.

Bukan hanya kemenangan, Persib juga mencatatkan clean sheet. Teja Paku Alam tampil gemilang di bawah mistar dan beberapa kali menggagalkan peluang berbahaya FC Seoul.

Penampilan impresif tersebut membuat Teja dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Bagi Persib, hasil positif di Korea Selatan menjadi bekal berharga sebelum kembali menjalani perjalanan panjang di kompetisi domestik.

Teja menilai kemenangan atas FC Seoul tidak diraih dengan mudah. Seluruh pemain harus bekerja keras dan menjaga kebersamaan sepanjang pertandingan.

"Pertandingan tidak mudah. Kami menjalani pertandingan yang sulit hari ini. Berjuang bersama. Kemenangan ini untuk Bobotoh yang hadir mendukung kami," kata Teja.

Kini perhatian Persib langsung tertuju kepada Persijap Jepara.