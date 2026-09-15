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FC Seoul vs Persib, Igor Tolic Minta Maung Bandung Tampilkan Performa Terbaik

FC Seoul vs Persib, Igor Tolic Minta Maung Bandung Tampilkan Performa Terbaik
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Duel FC Seoul vs Persib Bandung pada laga perdana Grup E ACL Two akan tersaji di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan, Rabu (16/9) pukul 17.00 WIB.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengakui bahwa FC Seoul bukan lawan yang mudah. Terlebih lagi, FC Seoul merupakan salah satu klub papan atas Korea Selatan, yang saat ini tengah menunjukkan performa impresif di kompetisi domestik. Kondisi itu membuat Persib harus tampil dengan persiapan dengan konsentrasi penuh.

Igor menegaskan Persib akan berusaha bersiap sebaik mungkin dan fokus sepanjang pertandingan untuk meredam tekanan Seoul.

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“Kami tahu lawan kami adalah tim yang kuat dan berada di posisi yang bagus di Liga Korea. Kami hanya berharap bisa mempersiapkan pertandingan ini dengan baik dan menampilkan performa terbaik,” kata Igor Tolic dalam keterangan tertulis di Bandung, Selasa (15/9).

Bagi Tolic, kesempatan membawa Persib tampil di Stadion Piala Dunia Seoul menjadi pengalaman istimewa. 

Pelatih asal Kroasia itu bangga bisa  membawa timnya bermain di stadion yang memiliki nilai sejarah dalam perjalanan sepak bola dunia.

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“Kami bangga bisa berada di sini, di tempat bersejarah ini, untuk mewakili Indonesia. Saya berharap besok kami dapat memainkan pertandingan yang bagus dan membuat para penggemar bangga,” tuturnya.

Dia berharap pengalaman itu menjadi tambahan motivasi bagi pemain Persib untuk memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan yang menjadi awal perjalanan mereka pada kompetisi antarklub Asia musim ini. (antara/jpnn)

FC Seoul vs Persib Bandung di Grup E ACL Two, Igor Tolic minta Maung Bandung tampilkan performa terbaik.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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