FC Seoul vs Persib, Marc Klok Tegaskan Maung Bandung Siap Tempur

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung akan berhadapan dengan FC Seoul pada pertandingan Grup E AFC Champions League (ACL) II di Stadion Piala Dunia, Seoul, Korea Selatan, Rabu (16/9), pukul 17.00 WIB.

Gelandang Persib Bandung Marc Klok menyatakan timnya dalam kondisi siap tempur. Dia menegaskan Persib Bandung memiliki motivasi tinggi mendapatkan hasil besar. Klok bersama rekan-rekannya siap memberikan penampilan maksimal.

"Kami datang dengan persiapan matang di tengah jadwal yang ketat sebelum dan sesudah laga ini," ungkap Klok dikutip dari laman resmi klub, Rabu (16/9).

Dia menyadari bahwa Persib Bandung menghadapi tantangan fisik tidak ringan karena harus melakoni perjalanan lintas negara serta menjalani jadwal pertandingan yang cukup padat.

"Namun, di luar padatnya jadwal, kami sangat lapar dan tidak sabar untuk menyajikan pertandingan luar biasa di stadion dan kota yang indah ini," kata Klok.

Pemain yang memiliki darah Belanda itu melanjutkan bahwa pertandingan ini memiliki makna yang dalam, karena Persib Bandung turut membawa nama Indonesia di kompetisi antarklub Asia.

Klok juga menyampaikan apresiasi kepada suporter dan media yang turut mengawal perjalanan Persib Bandung di kompetisi Asia dengan turut hadir di Seoul.

Menurut Klok, kehadiran suporter di Seoul merupakan sebuah berkah bagi para pemain.