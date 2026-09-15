FC Seoul vs Persib: Pengorbanan Bobotoh Bikin Marc Klok Takjub
jpnn.com - Persib Bandung mendapat tambahan energi sebelum menghadapi FC Seoul pada laga pembuka Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.
Marc Klok menilai dukungan Bobotoh yang hadir langsung di Seoul menjadi dorongan penting bagi skuad Pangeran Biru.
Sejumlah suporter bahkan rela melakukan perjalanan jauh dari Bandung demi menyaksikan Persib berlaga di Korea Selatan.
Klok Apresiasi Perjuangan Bobotoh
Kapten Persib tersebut mengaku terkesan dengan loyalitas para pendukung.
Menurutnya, keputusan Bobotoh datang langsung ke Seoul menunjukkan besarnya kecintaan terhadap klub.
"Kami tahu ada banyak Bobotoh yang melakukan perjalanan dari Bandung hingga ke Seoul. Terima kasih semuanya sudah hadir," ucapnya.
Persib Bawa Nama Indonesia
Pertandingan melawan FC Seoul juga memiliki arti khusus bagi Klok. Dia melihat pertandingan tersebut sebagai kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan klub Indonesia di panggung Asia.
"Kami membawa nama Persib sekaligus Indonesia. Itulah target yang ingin kami tampilkan esok hari," tambahnya.
Persib Bandung mendapat tambahan energi sebelum menghadapi FC Seoul pada laga pembuka Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.
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