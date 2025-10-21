FCB Bao 8 5-Seater, SUV Mewah Bertenaga Buas
jpnn.com - BYD kembali mengguncang pasar SUV mewah lewat merek, Fang Cheng Bao (FCB), yang baru saja meluncurkan versi lima penumpang Bao 8 di Tiongkok.
Jika versi enam dan tujuh penumpang sudah dikenal tangguh, kini BYD menghadirkan opsi baru bagi mereka yang mendambakan ruang ekstra tanpa kehilangan aura futuristis dan performa buas.
SUV Bao 8 tetap mengusung filosofi desain “Future Starship Aesthetic” — membuatnya tampak seperti kapal luar angkasa di jalan raya.
Secara tampilan, Bao 8 baru masih mempertahankan tubuh kekarnya.
Ada tambahan warna eksklusif Lake Green, sementara di atap tersemat tiga sensor LiDAR sebagai bagian dari sistem kemudi pintar Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 4.0.
Sistem mampu mengemudi otomatis “dari parkir ke parkir” lengkap dengan fitur parkir valet hingga manuver jarak jauh.
Masuk ke kabin, kesan futuristis langsung terasa. BYD membenamkan empat layar besar: kluster instrumen 12,3 inci, layar tengah 17,3 inci, layar penumpang 12,3 inci, dan AR-HUD 50 inci.
Semuanya saling terhubung melalui sistem infotainment DiLink 150 yang ditenagai chip BYD 9000, serta dukungan AI dan interkoneksi ponsel Huawei tanpa hambatan.
