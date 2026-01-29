FDA Setujui Pil GLP-1 Inovasi Novo Nordisk untuk Manajemen Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) resmi menyetujui penggunaan obat berbentuk pil yang diminum sekali sehari dari kategori GLP-1 untuk membantu menurunkan berat badan berlebih.

Inovasi dari Novo Nordisk ini menjadi tonggak baru dalam penanganan obesitas secara medis karena menawarkan kemudahan konsumsi obat minum dengan efektivitas yang selama ini identik dengan terapi suntikan.

Persetujuan ini memberi pilihan baru bagi pasien yang membutuhkan bantuan medis untuk obesitas, tetapi selama ini merasa kurang nyaman dengan penggunaan jarum suntik.

Berdasarkan data studi klinis global OASIS 4, penggunaan produk GLP-1 Novo Nordisk untuk manajemen berat badan dalam bentuk pil menunjukkan hasil yang signifikan.

Satu dari tiga pasien bahkan mampu mencapai penurunan berat badan lebih dari 20%, sebuah hasil yang memberikan perubahan nyata bagi kualitas hidup seseorang yang hidup dengan obesitas. Hasil ini menunjukkan bahwa obat oral dapat memberikan manfaat penurunan berat badan yang sebanding dengan versi suntikan mingguan yang sudah tersedia sebelumnya.

Selain membantu penurunan berat badan, terapi ini juga disetujui untuk mengurangi risiko masalah kesehatan serius yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, seperti serangan jantung dan stroke, pada kelompok pasien tertentu.

Data klinis menunjukkan penurunan risiko hingga sekitar 20% pada pasien dengan penyakit jantung yang juga mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Dengan demikian, pengelolaan obesitas melalui terapi GLP-1 tidak hanya berkaitan dengan penampilan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap kesehatan jantung dan membantu seseorang untuk hidup lebih lama.

"Pil GLP-1 kini telah hadir. Dengan persetujuan untuk terapi GLP-1 oral sekali sehari dari Novo Nordisk, pasien memiliki pilihan pil yang praktis untuk mencapai penurunan berat badan yang setara dengan terapi suntikan," ujar CEO Novo Nordisk Mike Doustdar.