FDC Dental Cetak Sejarah, Jadi Klinik Gigi Pertama yang Terintegrasi Host-to-Host dengan AdMedika

jpnn.com, JAKARTA - FDC Dental Clinic resmi menjadi pionir digitalisasi klinik gigi di Indonesia melalui kerja sama integrasi sistem host-to-host perdana dengan PT Administrasi Medika (AdMedika).

Kolaborasi strategis ini menjanjikan proses administrasi medis yang lebih cepat, transparan, dan seamless bagi ribuan pasien pemegang polis asuransi.

PT Administrasi Medika (AdMedika) bersama FDC Dental Group resmi menjalin kerja sama strategis melalui integrasi sistem host-to-host yang diresmikan di tengah kemeriahan FDC Fest di Gelora Bung Karno, Sabtu (9/5/2026).

Kerja sama ini mencatatkan FDC Dental sebagai klinik gigi pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan sistemnya secara langsung (host-to-host) dengan AdMedika.

Langkah progresif ini merupakan wujud nyata implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025 dan SEOJK Nomor 7 Tahun 2025 untuk memperkuat ekosistem kesehatan berbasis digital yang efisien.

Melalui integrasi ini, kendala administrasi manual yang selama ini menjadi tantangan di fasilitas kesehatan dapat terpangkas.

Pasien atau peserta AdMedika kini bisa menikmati proses registrasi yang lebih praktis, verifikasi layanan instan, dan proses klaim yang terintegrasi secara real-time.

CEO AdMedika, Dian Prambini, menyatakan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari visi besar untuk menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih terhubung.