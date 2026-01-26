FDC Dental Clinic Tegaskan Komitmen untuk Memberikan Pelayanan Terbaik

jpnn.com - Kesehatan gigi dan mulut kini bukan lagi sekadar kebutuhan medis, melainkan investasi jangka panjang untuk kualitas hidup dan kepercayaan diri.

Menjawab tantangan tersebut, FDC Dental Clinic mempertegas posisinya sebagai pionir klinik gigi modern di Indonesia yang mengintegrasikan teknologi kedokteran terkini dengan standar pelayanan prima yang tetap terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Berawal dari sebuah garasi sederhana, FDC Dental Clinic kini telah bertransformasi menjadi jaringan raksasa dengan 60 lebih klinik yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Semarang, Yogyakarta, Bali, hingga Medan, dan Sorong.

Keberhasilan ini tidak lepas dari raihan pengakuan nasional berupa dua Rekor MURI serta sertifikasi internasional ISO 27001 yang menjamin keamanan data dan mutu layanan.

Klinik Rasa Kafe

FDC Dental Clinic memahami bahwa rasa takut, biaya mahal, dan antrean panjang adalah tiga penghambat utama masyarakat ke dokter gigi.

Di bawah kepemimpinan drg. Ita Lestari, MARS, FDC melakukan revolusi konsep klinik yang kaku menjadi ekosistem yang nyaman.

"Kami menghadirkan lingkungan yang membuat pasien merasa seperti sedang berada di kafe atau bioskop, bukan di rumah sakit. Konsep ini bertujuan agar pasien tidak lagi merasa takut," ungkap Ita di YouTube channel Helmy Yahya Bicara.