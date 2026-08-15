Fearless Padel Festival 2026 Satukan Komunitas, Gaya Hidup, dan Ambisi Juara

jpnn.com, JAKARTA - Olahraga padel di Indonesia terus berkembang dan mulai diarahkan menjadi cabang olahraga yang memiliki ekosistem kompetisi serta jalur prestasi.

Perkembangan tersebut terlihat dalam penyelenggaraan Fearless Padel Festival 2026 di Athletiqs Airdome, Jakarta, pada 14–16 Agustus 2026.

Ajang ini menghadirkan pertandingan bagi pemain dari berbagai tingkat kemampuan. Fearless Padel Festival 2026 menyediakan total hadiah Rp 600 juta.

Kompetisi tersebut terbagi dalam sejumlah kategori, yakni putra Open, Silver, dan Bronze serta putri Open, Bronze, Lower Bronze, dan Celebrity.

Selain itu, terdapat kategori Mixed Upper Beginner serta kelompok usia U14 dan U16 putra.

Penyelenggara juga menyediakan kategori Women’s Beginner, Men’s Upper Beginner, dan Fixed Mixed Upper Beginner yang diperuntukkan bagi pemain pemula melalui sistem undangan.

Direktur Utama PT Elang Kreasi Indonesia Lita Novita, mengatakan penyelenggaraan festival tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman kompetisi bagi pemain dari berbagai tingkatan.

“Kami berharap kegiatan sampai hari Minggu nanti bisa memfasilitasi semua atlet dan pemain, mulai dari beginner sampai open tournament, bisa menjadi lebih baik dan memberikan inspirasi untuk banyak orang,” ujar Lita.