Febby Carol Sebut Inara Rusli Kenal Sosok Istri Virgoun
jpnn.com, JAKARTA - Siapa sangka Inara Rusli ternyata telah lama mengenal sosok istri Virgoun, Lindi Fitriyana.
Hal itu diungkapkan oleh kakak mantan suaminya, Virgoun, Febby Carol.
Febby mengatakan bahwa Inara Rusli mengenal Lindi. Namun menurutnya, keduanya kemungkinan tidak dekat.
"Oh iya mereka mereka ada kenal, tetapi mungkin enggak deket ya cuma pernah kenal saja," ujar Febby Carol di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (27/2).
Dia juga menyebut bahwa Inara Rusli mengetahui soal pernikahan adiknya.
Menurutnya, Inara pula yang mengantarkan ketiga anaknya untuk hadir dalam acara pernikahan Virgoun.
Inara Rusli, bahkan, kata Febby, juga yang menjemput kembali buah hatinya.
"Inara sudah mengetahui, sudah tahu. Bahkan nganterin anak-anak dan selesai acara jemput anak-anak. Jadi, anak-anak kemarin itu Inara yang nganter. Pokoknya pas pulang, pas pulang itu Inara yang jemput," ucap Febby.
