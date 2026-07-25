Febrie Ditahan Setelah Diperiksa, Tetapi tak Pakai Rompi Pink
jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (24/7) memutuskan menahan Febrie Adriansyah, setelah eks Jampidsus itu menjalani pemeriksaan penyidik Korps Adhyaksa.
Hal demikian seperti disampaikan Febrie setelah diperiksa penyidik kejaksaan dari pukul 13.00 WIB di kantor Kejagung, Jakarta.
Febrie tampak tak mengenakan rompi pink seperti biasanya dipakai tersangka yang ditahan Kejagung.
"Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan," kata dia.
Namun, Febrie merasa penyidik kejaksaan masih perlu melengkapi dan mengkonfirmasi alat bukti dalam kasus yang menjeratnya.
"Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi," kata dia.
Febrie pun menganggap kurangnya bukti membuat proses penahanannya tak sesuai ketentuan.
Dia menilai kekurangan itu menjadi catatan buruk bagi Pidsus yang sering disebut dengan kantor bernama Gedung Bundar.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan menahan Febrie Adriansyah setelah proses pemeriksaan terhadap eks Jampidsus itu pada Jumat (24/7).
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