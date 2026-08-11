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Februari, Rony Parulian Merayakan Momen Jatuh Cinta

Februari, Rony Parulian Merayakan Momen Jatuh Cinta
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Penyanyi Rony Parulian. Foto: Dok. Universal Music Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rony Parulian makin dekat menuju album kedua yang bertajuk Wals Akhir Zaman.

Sebelum album tersebut diluncurkan, dia kini merilis single terbaru yang bertitel Februari.

Single kedua itu memperlihatkan sisi Rony Parulian yang lebih hangat, romantis, dan personal dalam bercerita tentang cinta.

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Februari ditulis oleh Rony Parulian, Petra Sihombing, dan Rendy Pandugo, serta diproduseri oleh Petra Sihombing.

Lagu tersebut mengangkat kisah tentang seseorang yang akhirnya menemukan pasangan kembali pada Februari, bulan yang identik dengan perayaan kasih sayang.

Melalui melodi yang hangat dan lirik yang penuh ketulusan, Februari menggambarkan keberanian untuk kembali membuka hati, merasakan jatuh cinta, hingga menyadari bahwa kehadiran seseorang mampu mengubah hidup menjadi lebih bermakna.

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Secara lirik, Februari merekam berbagai pengalaman dalam sebuah hubungan, keberanian membuka hati, memberikan bunga pertama, hingga menyadari bahwa hari-hari yang sebelumnya terasa biasa kini menjadi lebih indah.

Februari tidak dimaknai sebagai sekadar nama bulan, melainkan sebagai simbol perayaan cinta: momen ketika seseorang akhirnya memiliki pasangan untuk merayakan Hari Valentine.

Penyanyi Rony Parulian makin dekat menuju album kedua yang bertajuk Wals Akhir Zaman.

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