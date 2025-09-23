Feby Deru Ingin Posyandu Sumsel Jadi Pusat Layanan Komprehensif Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Sumatra Selatan berkomitmen memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua TP PKK sekaligus Pembina Posyandu Provinsi Sumsel, Hj Febrita Lustia Herman Deru, dalam Rakornas Posyandu 2025 di Jakarta, Senin (22/9).
Feby Deru ingin Posyandu di Sumsel dikembangkan lebih luas, tak hanya sebatas layanan kesehatan ibu dan anak, melainkan juga mencakup bidang pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, hingga perlindungan masyarakat.
“Rakornas ini sangat penting untuk menyamakan persepsi. Kami siap mengimplementasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar Posyandu bisa benar-benar hadir sebagai pusat layanan komprehensif,” tegas Feby.
Feby menilai langkah pemerintah pusat ini sangat strategis. Ia meyakini Posyandu di Sumsel dapat menjadi model integrasi layanan masyarakat lintas sektor.
“Kami ingin memastikan Posyandu tidak hanya sekedar pos pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi garda depan dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara holistik,” ujarnya.
Berbekal komitmen tersebut, Sumsel berharap keberadaan Posyandu benar-benar memberikan manfaat luas, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Rakornas tersebut mengusung tema “Penguatan Peran Posyandu dalam Mendukung Indonesia Emas 2045.”
Sumatra Selatan berkomitmen memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Tak Pamer Kekayaan
- Bikin Bangga, Sumsel Pecahkan Rekor Dunia Pelatihan Teknologi AI Terbesar untuk Guru
- Mendagri Dorong Satpol PP Ubah Citra dengan Pendekatan Humanis
- Tito Karnavian: Program Makan Bergizi Gratis Dorong Rantai Pasok Lokal
- Safari Jumat Herman Deru Jadi Simbol Kerukunan di Tengah Keberagaman Sumsel
- Herman Deru Libatkan Bank Sumsel Babel dalam KDEKS untuk Perkuat Ekonomi Daerah