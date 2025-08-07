Feby Deru Kampanye Kesehatan Anak lewat Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi

jpnn.com, PALEMBANG - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatra Selatan Feby Deru menyampaikan bahwa Lomba Balita Indonesia (LBI) tingkat Provinsi Sumsel merupakan ajang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan balita sejak dini.

Pernyataan tersebut disampaikan Feby saat menghadiri kegiatan LBI yang digelar di The Sultan Convention Center, Palembang, pada Rabu (6/7/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari 17 kabupaten/kota se-Sumsel.

“Saya menyambut baik pelaksanaan LBI ini. Kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi semata, tetapi lebih dari itu, menjadi sarana edukatif untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan balita sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhannya,” ujar Feby dalam sambutannya.

Menurutnya, anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dibina sejak dini.

Oleh karena itu, perhatian terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan seluruh elemen masyarakat.

Feby Deru menambahkan lomba ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman antar sesama orang tua.

Setiap anak memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda, sehingga pendekatan pengasuhan pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keunikannya masing-masing.