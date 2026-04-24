Feby Deru Kembali Kunjungi Desa Burai, Dorong Ibu-Ibu Pengrajin Terus Berinovasi

jpnn.com, OGAN ILIR - Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Sumatra Selatan (Sumsel) Feby Deru kembali mengunjungi Desa Burai, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis (23/4).

Kunjungan tersebut disambut hangat para pengrajin dan pelaku UMKM setempat.

Feby mengaku membawa rasa rindu saat kembali menginjakkan kaki di desa yang pernah dikunjunginya beberapa tahun lalu.

“Saya pernah ke sini beberapa tahun lalu. Senang sekali hari ini bisa kembali lagi dan bertemu ibu-ibu pengrajin hebat Burai,” kata Feby saat menyapa warga.

Dalam kunjungan bersama jajaran Dekranasda Sumsel itu, Feby tidak hanya bernostalgia, tetapi juga meninjau langsung perkembangan berbagai produk kerajinan unggulan Desa Burai, seperti kain tenun, anyaman purun, serta produk makanan dari kelompok UP2K.

Saat meninjau hasil tenun, Feby memberikan sejumlah masukan agar kualitas produk semakin meningkat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Tenunnya sudah cantik, tinggal dirapikan lagi agar ketika masuk etalase toko besar semakin menarik perhatian. Detail kecil justru dapat meningkatkan nilai jual,” saran Feby.

Perhatian juga diberikan pada produk makanan UP2K.