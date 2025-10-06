menu
Federal Oil Rayakan Prestasi Pembalap Gresini Racing di MotoGP Indonesia

Federal Oil bersama pembalap Gresini Racing. Foto: ridho

jpnn.com, MANDALIKA - Federal Oil bagian dari PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT. EMLI), turut merayakan kesuksesan pembalap Tim Gresini Racing di MotoGP Indonesia 2025.

Dalam balapan yang digelar 3-5 Oktober lalu, dua pembalap andalan mereka, Fermin Aldeguer dan Alex Marquez, berhasil naik podium dan mencetak sejarah.

Fermin Aldeguer tampil gemilang dengan meraih juara di Sprint Race dan Main Race.

Rider Spanyol itu juga mencatatkan rekor sebagai pembalap termuda kedua yang menang di kelas utama MotoGP.

Sementara itu, Alex Marquez finis di posisi ketiga dan berhasil mengunci gelar Best Independent Rider musim ini.

General Manager Market Development PT. EMLI, Rommy Averdy Saat, menyatakan rasa bangganya terhadap pencapaian itu.

“Pencapaian ini selaras dengan kampanye Pasti Makin Nyaman. Kami ingin terus mendampingi para pengguna motor matic di Indonesia agar selalu nyaman dalam berkendara,” ujar Rommy dalam keterangannya, Senin (6/10).

Fermin mengaku sangat senang dengan hasil yang diraih. 

