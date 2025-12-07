Federal Oil & SiTepat Gelar Sowan Nyaman: Riding Seru, Ilmu Dapat

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan rider matic besar memenuhi Bekasi pada Sabtu (6/12), mengikuti acara Sowan Nyaman.

Agenda digelar yang didahului dengan riding santai yang dikemas penuh edukasi oleh Federal Oil dan jaringan bengkel modern SiTepat Digital Motoshop.

Atmosfer Mattea Social Space Bekasi mendadak hangat—persis seperti tujuan utama program SOWAN (Guyubnya Para Riders): mempertemukan berbagai karakter pengendara dalam ruang yang inklusif dan menyenangkan.

Dari sana, rombongan bergerak menuju SiTepat Jatibening, mitra resmi Federal Oil, melewati rute yang ringan cukup untuk memanaskan mesin dan adrenalin.

Riding Seru dengan Misi Edukasi

Di bengkel, peserta langsung disambut sesi talkshow dan sharing session bersama tim Federal Oil dan SiTepat.

Topiknya tak jauh dari kebutuhan mereka sehari-hari: pelumas yang tepat untuk motor matic, cara menjaga mesin tetap adem, sampai pentingnya perawatan berkala di bengkel modern.

“Kami selalu berkomitmen mendukung pengendara matic agar mendapatkan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman melalui produk Federal Matic spesialis dingin,” ujar Sales Director PT. EMLI Alfin Kurniadi, Sabtu (6/12).