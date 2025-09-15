menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Federasi Bela Diri Amatir Indonesia Minta Kemenpora Menertibkan MMA

Federasi Bela Diri Amatir Indonesia Minta Kemenpora Menertibkan MMA

Federasi Bela Diri Amatir Indonesia Minta Kemenpora Menertibkan MMA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengurus FBAI. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Federasi Bela diri Amatir Indonesia (FBAI) akan mendatangi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mempertanyakan legalitas organisasi yang mengembangkan olahraga Mixed Martial Arts (MMA) amatir di Indonesia.

"Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Khusus Jakarta (DKJ) FBAI sama-sama mau mempertanyakan kepada pemerintah, khususnya Kemenpora, Menpora yang akan datang. Tolong ini diselesaikan,” ujar Sekjen FBAI Maurice Sihombing.

Pengurus FBAI akan mendatangi Kemenpora untuk memberikan masukan kepada menteri yang akan datang. “Supaya ini ditertibkan. Terutama cabang-cabang seperti kami (MMA),” katanya.

Baca Juga:

"Kami sudah menyurati KONI Pusat, jawabannya cuma tunggu dulu. Kami masih menunggu sampai sekarang. Tidak ada realisasi. Kami mau ke pemerintah saja, yaitu Kemenpora,” imbuh Maurice.

Dia menjelaskan, FBAI sudah memiliki legalitas komplit dari Kemenkumham RI hingga NPWP dan AD/ART, hingga federasi MMA internasional.

“Kami punya itu dan ada sertifikatnya (Federasi MMA Internasional). Selama ini kami juga sudah mengadakan ajang nasional seperti Kejuaraan Nasional MMA di Solo dan Jakarta,” ujar Maurice.

Baca Juga:

Namun, untuk SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand pada Desember mendatang, FBAI belum dilibatkan.

“Pertama kali MMA di Indonesia, itu FBAI yang membentuk. Kami daftar ke KONI ditolak," katanya.

FBAI dibentuk pada 2021 dan memiliki 25 pengurus provinsi. Ada apa sampai ke Kemenpora?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI