Federico Barba Bongkar Kekuatan Persik Kediri, tapi Persib Bandung Punya Senjata Rahasia
jpnn.com - Bek tengah Persib Bandung Federico Barba memastikan timnya sudah menyiapkan diri untuk menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League Indonesia 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persik akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026) malam.
Barba menegaskan bahwa skuad Maung Bandung membawa ambisi besar untuk mengamankan tiga poin.
Pemain asal Italia itu menilai seluruh pemain kini memiliki motivasi berlipat demi menjaga momentum positif tim.
Meski demikian, Barba mengingatkan bahwa Persik Kediri bukan lawan yang mudah karena memiliki karakter permainan yang rapi, terutama dalam penguasaan bola.
"Kami memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan kali ini."
"Kami tahu apa yang mereka lakukan. Mereka adalah tim yang bagus dalam penguasaan bola," jelasnya.
Barba menambahkan peluang Persib meraih kemenangan makin terbuka setelah beberapa pemain penting kembali pulih dari cedera.
Bek Persib Bandung Federico Barba memberi peringatan soal kekuatan Persik Kediri. Namun, Maung Bandung punya modal besar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Vs Persik: Bojan Hodak Terpaksa Coret 2 Pemain Asing
- Persib Bandung vs Persik Kediri: Bojan Hodak Mencium Ancaman Tim Tamu
- Andai Persib Kalah Malam Ini, 15 Maret Bisa Berat & Bahaya
- Tak Mau Terulang, Thom Haye Siapkan Reaksi Persib Bandung Saat Menjamu Persik Kediri
- Peracik Persib Bilang Super League Itu Sulit, Kenapa?
- Klasemen Super League: Gusur Persebaya, Persita Masuk Top 5