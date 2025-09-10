menu
Federico Barba Menanti Debut Pertamanya di Persib

Bek tengah Persib Federico Barba menggiring bola dalam sesi latihan tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Bek tengah Federico Barba akan menjalani laga perdananya dengan seragam kebanggaan Persib Bandung saat melawan Persebaya Surabaya. 

Pertandingan pekan ke-5 Super League 2025/26 itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (12/9/2025) kick-off pukul 15.30 WIB. 

Barba mengaku tak sabar menjalani pertandingan perdananya itu. Datang di gelombang terakhir rekruitmen, pemain asal Italia itu rutin berlatih dengan tim atau mandiri. 

Berbagai persiapan pun dilakukan pemain berusia 32 tahun itu. Barba bertekad memberikan penampilan terbaik, agar pelatih Bojan Hodak memberinya kesempatan bermain. 

“Saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan pertama pekan ini dan saya senang. Saya juga berharap bisa dimainkan di pertandingan itu karena ini penampilan yang penting,” kata Barba di Bandung, Rabu (10/9). 

Keantusiasan Barba melakoni debut dengan Persib diungkapkannya karena ini adalah klub baru yang dia pilih setelah hengkang dari FC Sion, klub sepak bola Swiss. 

Persib adalah pelabuhan pertama Barba di Liga Super Indonesia. Terkenal dengan fanatisme suporternya, Barba berharap banyak pada klub ini. 

“Saya rasa sejak pertama, saya tahu ini adalah klub yang sangat besar, banyak memiliki fan. Jadi saya merasa bersemangat di dalam diri ini untuk merasakan pengalaman baru. Jadi saya senang bisa berada di sini,” ujarnya. 

