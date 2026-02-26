Federico Barba Menebar Ancaman untuk Madura United, Singgung Mentalitas Persib Bandung

jpnn.com - Pertandingan sengit bakal tersaji antara Persib Bandung menghadapi Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2/2026) malam.

Persib selaku tuan rumah punya misi menang untuk menjaga tren positif setiap tampil di kandang. Sementara Madura United juga butuh tiga poin untuk menjauhi zona degradasi.

Persib sendiri punya catatan positif saat melawan Madura. Di putaran pertama, skuad asuhan Bojan Hodak menang dengan skor telak 4-1.

Luciano Guaycochea, Federico Barba, Uilliam Barros, dan Thom Haye, masing-masing menyumbang satu gol pada laga yang digelar 30 November 2025 lalu itu.

Kini di putaran dua, Persib ingin mengulangi kesuksesan tersebut.

Barba mengatakan meskipun mereka pernah melumat Madura dengan skor besar, timnya tetap memandang serius calon lawannya.

"Di putaran kedua liga, semua tim bisa melakukan perubahan yang sangat besar," kata Barba dalam konferensi pers pralaga.

Menurutnya, tidak hanya Persib, Madura United juga diyakini punya perubahan signifikan yang bisa mengancam. Maka dari itu, Barba selaku kapten meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus dan disiplin.