Federico Barba Tinggalkan Persib Bandung ke Italia
jpnn.com - Bek Persib Bandung Federico Barba lama tak terlihat batang hidungnya dalam sesi latihan dan pertandingan.
Sebelumnya, seusai pertandingan melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025), Barba sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa hari.
Akibat kondisi itu, Barba absen saat Persib menang 3-2 atas Selangor FC pada pertandingan keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025).
Pulang Sementara ke Italia
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan Barba memilih menjalani pemulihan kesehatan di Italia. Keputusan ini diambil setelah melalui komunikasi langsung dengan tim pelatih.
"Benar, Barba pulang sementara ke negaranya untuk melanjutkan pemulihan setelah sakit yang dialaminya beberapa hari terakhir."
"Dia ingin lebih dekat dengan keluarganya selama proses recovery. Hal ini tentu sudah dibicarakan dengan tim pelatih, khususnya Coach Bojan," kata Adhit, dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).
Kondisi Barba Terus Dipantau
Adhit menegaskan kondisi Barba terus dipantau dan Persib berharap proses pemulihannya berjalan lancar.
Jika memungkinkan, pemain bernomor punggung 93 itu dijadwalkan segera kembali bergabung untuk persiapan menghadapi Dewa United pada pekan ke-13 BRI Super League 2025/2026.
Manajemen Persib ungkap alasan bek asing Federico Barba menghilang dari sesi latihan tim. Sampaikan pesan untuk Bobotoh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bek Persib Bandung Federico Barba Pulang ke Italia, Ada Apa?
- Respons Manajemen Persib Setelah Dijatuhi Sanksi Denda Ratusan Juta Rupiah
- Terungkap! Bojan Hodak Ceritakan Sisi Lain Luka Modric Seusai Bertemu di Kroasia
- Persib vs Dewa United, Julio Cesar Singgung Laga Melawan Selangor FC
- Striker Persib Ramon Tanque Akui Proses Adaptasi di Liga Indonesia Tak Mudah
- Lihat Gol Rizky Ridho yang Fenomenal, Anda Mau Ikut Dukung? Begini Caranya