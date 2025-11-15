Federico Barba Tinggalkan Persib Bandung ke Italia

jpnn.com - Bek Persib Bandung Federico Barba lama tak terlihat batang hidungnya dalam sesi latihan dan pertandingan.

Sebelumnya, seusai pertandingan melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025), Barba sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa hari.

Akibat kondisi itu, Barba absen saat Persib menang 3-2 atas Selangor FC pada pertandingan keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025).

Pulang Sementara ke Italia

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan Barba memilih menjalani pemulihan kesehatan di Italia. Keputusan ini diambil setelah melalui komunikasi langsung dengan tim pelatih.

"Benar, Barba pulang sementara ke negaranya untuk melanjutkan pemulihan setelah sakit yang dialaminya beberapa hari terakhir."

"Dia ingin lebih dekat dengan keluarganya selama proses recovery. Hal ini tentu sudah dibicarakan dengan tim pelatih, khususnya Coach Bojan," kata Adhit, dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

Kondisi Barba Terus Dipantau

Adhit menegaskan kondisi Barba terus dipantau dan Persib berharap proses pemulihannya berjalan lancar.

Jika memungkinkan, pemain bernomor punggung 93 itu dijadwalkan segera kembali bergabung untuk persiapan menghadapi Dewa United pada pekan ke-13 BRI Super League 2025/2026.