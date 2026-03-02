Federico Beber Kekuatan Persebaya, Persib Tetap Optimistis

jpnn.com - Persib Bandung bakal menantang tuan rumah Persebaya Surabaya dalam duel klasik pekan ke-24 BRI Super League 2025/26.

Datang sebagai tamu, Persib membawa misi mencuri poin dari Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (2/3/2026) malam.

Bek Persib Federico Barba mengaku antusias menyambut pertandingan malam nanti.

Baca Juga: Bojan Hodak Prediksi Laga Persebaya vs Persib Tak Banyak Gol

Setelah merasakan duel big match di putaran pertama, Barba mengaku sudah memiliki gambaran saat kembali bertemu Persebaya.

"Stadion yang bagus, melawan salah satu klub yang terbesar di Indonesia. Jadi ini tentu bagus untuk dimainkan."

"Kami juga meyakini ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka adalah tim berkualitas, tim yang kuat dan rapat," kata Barba dalam konferensi pers pralaga.

Menurutnya, Persib datang dengan kekuatan penuh. Thom Haye dan Marc Klok yang sebelumnya absen, kini sudah kembali bersama klub.

Dengan skuad yang dimiliki, Persib optimistis bisa menghadapi perlawanan tuan rumah yang juga punya kedalaman skuad mumpuni.