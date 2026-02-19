Fedi Nuril Bintangi Film Gak Ada Matinya!, Acho Pastikan Tak Perankan soal Poligami

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktor Fedi Nuril membintangi film drama komedi terbaru berjudul Gak Ada Matinya!.

Produser Muhadkly Acho memastikan, Fedi Nuril tak akan memerankan karakter pria yang berpoligami dalam film tersebut.

Diketahui, Fedi Nuril dikenal lewat peran-peran pria berpoligami dalam beberapa film yang dibintanginya.

"Fedi Nuril tidak akan punya istri dua tentunya gitu. Kalau saya yang bikin tidak akan dua istrinya Fedi Nuril jadi itu yang bisa saya janjikan," ujar Muhadkly Acho dalam perilisan teaser poster dan first look Gak Ada Matinya di Gedung MD Place, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (18/2).

"Saya tidak akan dukung agenda poligaminya Fedi di sini karena saya punya agenda sendiri," sambungnya.

Akan tetapi, dia belum mau mengungkapkan karakter yang akan diperankan oleh Fedi Nuril secara detail.

Dia hanya memastikan bahwa Fedi Nuril tak akan memerankan karakter pria yang berpoligami.

"Bisa dibilang ini agak-agak antagonisnya. Agak-agak antagonis. Pokoknya berusaha menghambat tujuannya si Binsar itu. Yang jelas dia enggak poligami, itu sudah pasti," ucap Acho.