Fedi Nuril Hingga Ali Fikry Bakal Bintangi Film Bapakmu Kiper

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fedi Nuril hingga Ali Fikry bakal beradu akting dalam film komedi-olahraga berjudul Bapakmu Kiper.

Bapakmu Kiper merupakan film perdana dari Entelekey Sinema Indonesia (ESI), rumah produksi di bawah naungan Entelekey Media Indonesia (EMI).

Film tersebut digarap oleh Ody C. Harahap, dan naskah ditulis Titien Wattimena serta Aaron Hart, bersama tim Katatinut.

Film itu mengangkat budaya sepak bola tarkam, tradisi pertandingan antar kampung yang lekat dengan keseharian masyarakat Indonesia.

Fedi Nuril menilai, film tersebut membawa hal yang jarang diangkat dalam perfilman Indonesia, yakni tentang dunia tarkam.

"Banyak film tentang sepak bola profesional, tetapi cerita soal tarkam, pertandingan antar kampung, jarang sekali muncul. Itu yang membuat saya tertarik ikut terlibat dalam film Bapakmu Kiper. Ceritanya lucu, hangat, dan punya kedekatan emosional dengan banyak keluarga Indonesia," ujar Fedi Nuril dalam keterangannya.

Selain kisah ayah dan anak, film itu juga mengeksplorasi tarkam sebagai dunianya sendiri, tempat bakat muda diuji, ambisi tumbuh, dan solidaritas terbentuk.

Sutradara Ody C. Harahap mengatakan, ini merupakan kali pertama dirinya menggarap film bertema olah raga. Namun, hal itu justru membuatnya semakin bersemangat.