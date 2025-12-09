Fedi Nuril Ungkap Alasan Tertarik Terlibat dalam Qorin 2

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fedi Nuril terlibat dalam film horor terbaru yang berjudul Qorin 2.

Sebagai aktor yang jarang terlibat dalam film horor, dia menyebutkan Qorin 2 membuatnya tertarik bergabung karena memiliki kedalaman cerita dan memberikan

tantangan baru baginya.

Dalam film itu, Fedi Nuril memerankan bapak yang mencari keadilan untuk anaknya yang menjadi korban bullying. Namun, di sisi lain dia juga melihat dimensi keluarga tentang relasi orangtua dan anak.

Pada Qorin 2, Fedi Nuril menjadi orang tua tunggal yang membesarkan Jaya (Ali Fikry), anak semata wayangnya yang ditinggal meninggal ibunya.

“Pak Jaya adalah seorang Bapak yang ingin mendapatkan keadilan, ketika anaknya dirundung di sekolah. Namun, ketika melapor ke pihak sekolah agar dapat diselesaikan, justru diabaikan. Makanya dia memilih untuk memanggil jin qorinnya untuk bisa mendapatkan keadilan dengan caranya,” kata Fedi Nuril.

Pria berusia 43 tahun itu menjelaskan sebenarnya cerita utama film Qorin 2 adalah tentang keluarga, bagaimana hubungan orang tua dan anak.

"Sejauh mana cinta orang tua ke anaknya, dan bisa melakukan hal yang dianggap sebagai cara untuk melindungi sang anak. Itu semua terjadi atas dasar rasa keputusasaan yang dialami,” tambah Fedi Nuril.

Sukses dengan film Qorin pertama, Rapi Films akhirnya merilis film horor terbaru yang berjudul Qorin 2.