Fedi Nuril Ungkap Alasannya Bintangi Film Komedi Lagi

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktor Fedi Nuril kembali membintangi film bergenre komedi lewat 'Gak Ada Matinya'.

Dia berkelakar mengenai keputusannya kembali mengambil peran komedi di tengah tawaran karakter beristri dua yang kerap menghampirinya.

Namun, sebagai seorang aktor, dia ingin mengekspolrasi termasuk perihal genre film.

"Kenapa komedi lagi? Pertama, disclaimer dulu, tawaran istri dua tuh enggak berhenti. Tapi buat saya, hidup kan harus ada peningkatan ya. Ya, istrinya tiga kek gitu, kan. Masa dua terus, stagnan namanya itu," ujar Fedi Nuril seraya bercanda di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (27/9).

"Nah, tapi komedi menurut saya itu susah. Dan sebagai aktor saya mau terus eksplor, terus mengasah kemampuan akting supaya tambah berilmu," sambungnya.

Pria 44 tahun tersebut menilai bahwa genre komedi sebagai sesuatu yang menantang.

Menurutnya, komedi menuntut ketelitian materi dan timing yang pas agar lelucon yang dihadirkan tidak terasa hambar bagi penonton.

"Menurut saya genre komedi adalah salah satu genre yang susah. Karena ada prinsipnya kan ya, kalau enggak lucu mendingan enggak usah diadain, begitu, kan? Jadi, harus dipastikan banget materinya memang lucu baru kami kerjain. Karena kalau enggak, mendingan buang saja itu," kata Fedi Nuril.