Feel Koplo Bikin Penonton Bergoyang di Polytron Fest 51

jpnn.com, JAKARTA - Feel Koplo turut memeriahkan Polytron Fest 51 yang digelar di Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (19/9) malam.

Grup musik elektronik asal Bandung yang beranggotakan Maulfi Ikhsan dan Tendi Ahmad itu tampil saat area depan panggung mulai dipadati pengunjung.

Feel Koplo membawakan sejumlah lagu populer dengan aransemen berbeda dari versi aslinya. Lagu-lagu tersebut dikemas dengan sentuhan musik elektronik dan dangdut yang menjadi ciri khas.

Beberapa lagu yang dibawakan Feel Koplo yakni 'Teh Hijau' milik Tulus, 'Heavy Rotation' milik JKT48, 'Alamak' dari Rizky Febian, 'Pencinta Wanita' yang dipopulerkan Irwansyah, hingga 'Cari Jodoh' dari Wali.

Lagu-lagu yang sudah akrab di telinga masyarakat itu diolah kembali menjadi sajian musik yang lebih enerjik.

Penampilan Feel Koplo pun membuat suasana di area panggung makin meriah. Pengunjung yang berada di depan panggung tampak bergoyang menikmati dan mengikuti alunan musik yang dibawakan.

Di sela penampilannya, Maulfi Ikhsan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Polytron yang ke-51.

“Selamat ulang tahun buat Polytron yang ke-51,” kata Maulfi Ikhsan.