FEKDI x IFSE 2026: Indodax Soroti Penguatan Ekosistem Kripto Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 mempertemukan regulator, pelaku industri keuangan digital, dan talenta digital untuk membahas arah pengembangan ekonomi dan keuangan digital Indonesia.

CEO INDODAX William Sutanto menilai besarnya basis pengguna dan nilai ekonomi yang terbentuk menunjukkan bahwa aset kripto kini perlu dilihat sebagai bagian yang semakin strategis dalam perkembangan ekonomi digital Indonesia.

“Industri kripto memiliki potensi ekonomi yang besar dan saat ini masih terus berkembang. Kripto memiliki karakter yang borderless, sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai platform (exchange) dari mana saja. Karena itu, tantangannya adalah bagaimana ekosistem lokal bisa terus berkembang secara sehat, kompetitif, dan tetap memberikan manfaat bagi pengguna maupun perekonomian Indonesia,” ujar William.

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Sekretaris Jenderal Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) ini menambahkan terkait kolaborasi serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh stakeholder untuk memperkuat ekosistem kripto nasional sekaligus menekan penggunaan PAKD ilegal.

“Pertama, tentunya literasi kepada masyarakat, termasuk menjelaskan platform mana yang berizin di Indonesia dan risiko yang didapat ketika menggunakan platform ilegal. Kemudian, asosiasi, regulator, bursa, dan pelaku industri perlu terus berdiskusi untuk menciptakan level playing field yang sehat," tutur William.

"Bursa juga memiliki peran penting sebagai jembatan antara industri dan regulator, sehingga jalan terbaik yang diambil bisa tetap mendukung perlindungan konsumen sekaligus perkembangan industri,” tambahnya.

Arah tersebut sejalan dengan pandangan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Dia menegaskan bahwa inovasi keuangan digital harus bergerak dari tahap eksperimen menuju implementasi yang memberikan manfaat nyata bagi sektor ekonomi riil.