Felicya Angelista hingga Putri Tanjung Masuk Nominasi TOYP 2025

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus pengusaha Felicya Angelista masuk dalam daftar nominasi Ten Outstanding Young Persons (TOYP) 2025 yang dirilis Junior Chamber International (JCI) Batavia.

TOYP merupakan ajang penghargaan bergengsi untuk mengapresiasi tokoh muda berusia 18-40 tahun yang telah memberikan kontribusi positif melalui bidang yang digeluti.

Project Director TOYP, Ryzki Hawadi menyatakan ajang itu hadir untuk mencari individu berprestasi yang dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

TOYP memberikan penghargaan dalam 10 kategori utama, termasuk bisnis, politik, akademik, seni budaya, kemanusiaan, serta inovasi di bidang medis dan teknologi.

Ajang tersebut memiliki reputasi global dan telah memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh dunia seperti John F. Kennedy, Jackie Chan, dan Kofi Annan.

Proses seleksi TOYP dilakukan dari tingkat nasional sebelum melaju ke kompetisi global, dengan sejumlah tokoh Indonesia telah menjadi penerima TOYP global di masa lalu.

"Kami sangat yakin para pemuda-pemuda ini sangat menginspirasi dan tentunya enggak hanya di Indonesia, dan nantinya bisa menginspirasi dunia," kata Ryzki di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Felicya Angelista, yang dinominasikan dalam kategori bisnis sebagai Co-Founder Scarlett, merasa senang dan termotivasi dengan pencapaian ini.