Fenomena Minyak Goreng yang Sempat Langka, Prabowo Singgung Serakahnomics

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan saat ini terjadi distorsi dan manipulasi dalam sistem ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan beberapa komoditas andalan Tanah Air mengalami kelangkaan.

Dia berkata demikian dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

"Saya beri nama Serakahnomics," kata Prabowo, Jumat.

Dia mengaku aneh melihat fenomena minyak goreng langka di Indonesia yang membuat rakyat kesulitan membeli barang tersebut.

Sebab, kata Prabowo, Indonesia adalah negara produsen terbesar kelapa sawit. Kelangkaan minyak goreng di Tanah Air menjadi fenomena yang aneh.

"Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia, pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat," ujar Prabowo.

Eks Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu juga merasa aneh ketika rakyat sulit membeli pangan, karena harga yang tinggi.

Sementara itu, kata Prabowo, Indonesia di sisi lain menjadi negara yang menyubsidi pupuk, alat pertanian, hingga pestisida.