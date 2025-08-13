Fenomena PBB Naik di Beberapa Daerah, Legislator: Pemda Banyak Bergantung ke Pusat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyebutkan tingkat ketergantungan daerah terhadap anggaran dari pusat tergolong tinggi.

Dia berkata demikian menanggapi soal beberapa daerah yang memutuskan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan angka tinggi.

"Selama ini, kan, memang daerah tingkat ketergantungannya sama pemerintah pusat tinggi sekali," kata Bahtra saat dihubungi, Rabu (13/8).

Menurut legislator dari Fraksi Gerindra itu, mayoritas daerah mengandalkan 60 sampai 70 persen anggaran dari transfer pemerintah pusat.

Bahtra menduga keputusan kepala daerah menaikkan PBB dengan angka tinggi sebagai upaya alternatif memaksimalkan pendapatan wilayah dari pajak.

"Itu yang menyebabkan sehingga daerah-daerah sendiri kewalahan untuk bagaimana mencari alternatif pembiayaan dalam rangka pembangunan," katanya.

Bahtra mengungkapkan saat ini dari 38 provinsi di Indonesia, hanya sebelas yang berstatus wilayah dengan fiskal kuat.

"Kategori kuat itu hanya sebelas provinsi," ujar legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu.