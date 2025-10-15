Fenomena Tabola Bale Berlanjut, Raih Penghargaan YouTube Music Academy 2025
jpnn.com, JAKARTA - Fenomena lagu Tabola Bale dari Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza dan Diva Aurel ternyata belum padam.
Buktinya, hingga kini lagu tersebut masih terus menunjukkan kekuatan di tengah derasnya arus musik digital.
Kolaborasi luar biasa dari Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza dan Diva Aurel tidak hanya jadi sebuah hit yang menggemparkan tetapi berkembang jadi sebuah pergerakan budaya yang mengguncang dunia maya hingga akhirnya berhasil meraih penghargaan dari YouTube Music Academy 2025 sebagai Most Subscriber Gained Artist.
Tabola Bale yang dirilis tahun ini seolah membuktikan bahwa karya lokal dengan akar budaya yang kuat tetap mampu menembus batas platform dan generasi.
Lewat perpaduan ritme modern dan sentuhan tradisional yang autentik, lagu tersebut benar-benar menggaung luas hingga tidak terhitung berapa banyak orang yang ikut menari dan bernyanyi menikmati Tabola Bale hingga kini.
Membahas tentang proses pembuatannya, lagu Tabola Bale awalnya ditulis pada awal 2024 dengan penggarapan di bagian reff terlebih dahulu hingga akhirnya di Yogyakarta hanya dalam waktu satu minggu saja.
Namun, keputusan besar muncul di tengah proses produksi yaitu untuk tetap mempertahankan unsur Minang yang sempat dipertimbangkan untuk dihilangkan.
"Saya rasa itu adalah salah satu keputusan terbaik. Dan justru dengan mempertahankan (unsur Minang) justru jadi kunci identitas lagu ini,” kata Silet Open Up, Rabu (15/10).
Fenomena lagu Tabola Bale dari Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza dan Diva Aurel ternyata belum padam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sudah Tak Serumah dengan Istri, Andre Taulany Pilih Tinggal di Apartemen
- Transformasi Digital, MTV Tutup Lima Saluran Musik Mulai Akhir 2025
- Andre Taulany Bantah Gosip yang Beredar di Media Sosial
- Apresiasi Insan Kreatif di Balik Layar, AMI Awards 2025 Hadirkan Kategori Baru
- Antusiasme Musisi Tinggi, 5.227 Karya Bersaing di AMI Awards 2025
- Film Dopamin Sangat Spesial Bagi Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon