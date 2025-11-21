Fera Muhammad Ali Membangkitkan Semangat Lewat Satukan Hati

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Fera Muhammad Ali mempersembahkan single terbaru yang berjudul Satukan Hati.

Fera selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Jalasenastri, organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut dan istri dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

Menurutnya, Satukan Hati merupakan sebuah karya yang diciptakan untuk membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan di seluruh pelosok Nusantara.

Lagu Satukan Hati bukan sekadar alunan musik, tetapi juga representasi dari komitmen TNI Angkatan Laut untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan lirik yang menggugah dan melodi yang membangkitkan semangat, lagu itu mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam menghadapi segala tantangan.

"Lagu ini dipersembahkan untuk TNI Angkatan Laut dan seluruh rakyat indonesia. Harapannya lagu ini menjadi inspirasi dan semangat utk prajurit tni al, rakyat Indonesia khususnya generasi muda untuk terus berjuang menjaga persatuan demi kemajuan bangsa dan negara tercinta," ungkap Fera Muhammad Ali dalam keterangan resmi, Jumat (21/11).

Dengan semangat yang sama, Fera Muhammad Ali berharap lagu Satukan Hati dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurutnya, semua dapat berkontribusi membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.