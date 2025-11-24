Ferdinand PDIP Sarankan Ahmad Ali PSI Minum Obat Cacing
jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyarankan Ketua Harian PSI Ahmad Ali meminum obat cacing agar pikiran eks anggota DPR RI itu sehat.
Dia berkata demikian demi menanggapi pernyataan Ahmad Ali yang membela Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dengan menyinggung aktivitas nenek masih menjadi ketum partai.
"Ahmad ali itu mungkin perlu minum obat cacing, lah, menurut saya, biar agak sehat dikit otaknya," kata Ferdinand melalui layanan pesan, Senin (24/11).
Dia menyatakan Ahmad Ali seolah lupa bahwa Jokowi pernah menyatakan akan beristirahat di Solo setelah tidak menjadi Presiden RI.
"Bilang setelah jadi Presiden RI mau tidur di Solo, ternyata paling gatal sampai saat ini," ujarnya.
Dari situ, Ferdinand menganggap Ahmad Ali hanya berusaha panjat sosial atau pansos dengan membela Jokowi sembari menyinggung sosok nenak yang menjadi ketum partai.
"Cari-cari panggung, lah, untuk mengangkat PSI di peredaran," kata dia.
Sebelumnya, Ahmad Ali mengaku heran banyak pihak yang meminta Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi untuk menyudahi kegiatan politik.
