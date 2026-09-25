Ferdy Sambo Nikmati Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong? Ini Kata Pengacaranya

jpnn.com - Ferdy Sambo selaku terpidana perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J disebut-sebut menikmati fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Namun, tim advokat Ferdy Sambo membantah kliennya menikmati fasilitas khusus berupa rumah hunian di lapas yang baru-baru ini didatangi pimpinan Ombudsman RI.

Anggota Tim Advokat Ferdy Sambo, Arman Hanis dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026), menyatakan kliennya hingga kini menjalani pidana di dalam lapas dan menempati sel Blok A 2.5 bersama warga binaan lainnya.

"Klien kami tidak pernah menempati rumah hunian maupun bangunan sebagaimana ditampilkan dalam pemberitaan sidak Ombudsman RI," kata Arman.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pemberitaan yang mengaitkan Ferdy Sambo dengan temuan Ombudsman RI saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026).

Menurut Arman, selama kunjungan rutin, keluarga maupun penasihat hukum bertemu Ferdy Sambo di area dalam lapas sebagaimana mekanisme kunjungan warga binaan pada umumnya, bukan di rumah hunian yang menjadi sorotan.

Dia menyebut pihak Lapas Kelas IIA Cibinong juga telah menyampaikan bahwa Ferdy Sambo ditempatkan di ruang yang sama dengan warga binaan lainnya tanpa perlakuan berbeda.

Arman mengatakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat juga telah memberikan keterangan bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Ferdy Sambo menempati atau menikmati fasilitas rumah hunian tersebut.