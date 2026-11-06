Feri Amsari Sebut Hakim Bisa Memerintahkan Pemeriksaan Keaslian Ijazah Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebutkan bahwa hakim tetap dapat memerintahkan untuk memeriksa keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.

Hal itu lantaran pokok perkara dalam kasus tersebut adalah tudingan terhadap ijazah palsu milik Jokowi.

“Tentu hakim dapat memerintahkan pemeriksaan keotentikan dengan mendatangkan ahli,” ucap Feri saat dihubungi JPNN.com, pada Jumat (6/11).

Menurut Feri, meski Jokowi telah menunjukkan ijazah, namun belum bisa dipastikan keasliannya.

“Menunjukan kan tidak dapat memastikan otentiknya sebuah barang. Kan ya ditudingkan bukanlah ada atau tidak, tapi asli atau tidak,” kata dia.

Untuk itu, ijazah Jokowi masih tetap bisa diperiksa dan dipastikan keasliannya.

Sebelumnya, Jokowi memperlihatkan ijazahnya di persidangan terhadap Roy Suryo dalam perkara pencemaran nama baik, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, pada Kamis kemarin.

Jokowi hadir di persidangan itu sebagai saksi untuk perkara yang membuat Roy menjadi terdakwa. (dit/jpnn)



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