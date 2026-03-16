Fermin Aldeguer Menargetkan Bisa Kembali Membalap di MotoGP Brasil
jpnn.com - Pembalap muda Spanyol, Fermin Aldeguer, bersiap kembali meramaikan persaingan di ajang MotoGP setelah pulih dari cedera serius yang sempat menghentikan persiapannya menuju musim 2026.
Rider yang memperkuat tim Gresini Racing itu kini menargetkan comeback pada seri MotoGP Brasil.
Setelah menjalani masa pemulihan cukup panjang, Aldeguer mulai kembali merasakan sensasi menunggang motor balap.
Dia menjalani uji coba pribadi menggunakan motor produksi sebagai bagian dari proses adaptasi fisik sebelum kembali turun di lintasan kompetitif.
Meski merasa kondisinya makin membaik, pembalap berusia 20 tahun tersebut masih harus menunggu hasil pemeriksaan medis resmi sebelum dinyatakan siap tampil pada seri berikutnya.
Cedera yang dialami Aldeguer bermula dari insiden saat sesi latihan di Circuit Aspar pada 8 Januari lalu.
Kecelakaan tersebut menyebabkan patah tulang paha kiri yang memaksanya menjalani rehabilitasi cukup panjang.
Akibat cedera itu, Aldeguer harus melewatkan sejumlah agenda penting pramusim.
