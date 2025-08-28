menu
Fernando Emas: Jenderal Listyo Sukses Membawa Polri Meraih Kepercayaan Publik

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo sukses membawa Polri meraih kepercayaan publik.

Di bawah kepemimpinannya, Korps baju cokelat itu bisa lebih mendapatkan tempat di hati masyarakat karena berbagai kebijakan dan gebrakan yang dilakukan.

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan selama kepemimpinan Jenderal Sigit Listyo, Polri menjadi salah satu institusi penegak hukum dengan kinerja paling mentereng dibandingkan dengan lembaga lain seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan hingga Mahkamah Konstitusi.

Kinerja Polisi ini telah diukur dalam sebuah survei yang dilakukan Rumah Politik Indonesia baru-baru ini.

“Terkait penilaian publik mengenai Lembaga Penegak Hukum manakah yang paling memiliki kinerja terbaik secara umum responden menilai Kepolisian RI yang paling memiliki kinerja terbaik,” kata Fernando kepada wartawan Kamis (28/8/2025).

Kendati sukses mendapat kepercayaan publik, namun prestasi mentereng itu kata Fernando jangan sampai bikin Polri berpuas diri, sebab itu bakal berimbas  pada kinerja mereka yang bisa saja justru semakin stagnan yang dapat berbuntut pada krisis kepercayaan.

Polri lanjut dia harus terus berbenah untuk menjaga kepercayaan tersebut.

“Mengenai kepolisian. Saya kira ini bagian dari polisi presisi yang harus terus dilanjutkan oleh internal kepolisian supaya mereka betul-betul bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dan bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat,” ujarnya.

