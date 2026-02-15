Fernando soal Skenario Pilpres 2029: Paket Prabowo-Gibran dan Faktor Jokowi

jpnn.com - Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menyebut ada pertimbang taktis ketika partai lingkaran pemerintah hanya menyatakan mendukung Prabowo Subianto dua periode sebagai Presiden RI.

Misalnya, kata dia, partai lingkaran pemerintah berharap kader mereka terpilih sebagai Cawapres 2029 pendamping Prabowo.

"Berharap ketum atau kader lainnya dilirik oleh Prabowo untuk mendampingi pada pilpres 2029," kata Fernando melalui layanan pesan, Minggu (15/2).

Baca Juga: Prabowo Bisa Ditinggal 3 Partai Andai Pilih Bersama Gibran di 2029

Diketahui, tiga partai di parlemen lingkaran pemerintah secara blak-blakan mendorong Prabowo Subianto selama dua periode menjabat Presiden RI.

Partai yang terang-terangan mendukung Prabowo menjabat dua periode Presiden RI ialah PAN, PKB, dan Gerindra.

Namun, ketiga partai tidak secara terbuka menyatakan mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk menjabat dua periode sebagai Wapres RI mendampingi Prabowo.

Namun, kata Fernando, Gibran masih bisa menjadi pendamping Prabowo pada 2029 ketika belum ada partai yang mendukung eks Wali Kota Solo itu.

Dia mengatakan faktor Presiden ketujuh RI Joko Widodo yang juga ayah Gibran bisa menjadi penentu terpilihnya kakak Ketum PSI Kaesang Pangarep itu jadi pendamping Prabowo.