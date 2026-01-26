Ferrari 12Cilindri Yoonseul: Hasil Kolaborasi dengan Seniman Korea Selatan

jpnn.com - Ferrari sekali lagi menunjukkan bahwa kustomisasi bukan sekadar soal warna atau material mahal.

Lewat program Tailor Made, pabrikan asal Maranello itu menghadirkan Ferrari 12Cilindri Yoonseul.

Sebuah karya one-off yang memadukan performa mesin V12 dengan sentuhan seni tradisional Korea Selatan.

Proyek lahir dari kolaborasi Ferrari dengan publikasi desain Cool Hunting serta empat seniman ternama asal Korea Selatan.

Nama Yoonseul diambil dari istilah puitis yang menggambarkan kilauan cahaya matahari atau bulan yang menari di permukaan air—sebuah filosofi yang diterjemahkan langsung ke dalam wujud mobil.

Sorotan utama tentu ada pada eksteriornya. Ferrari mengembangkan warna khusus bernama Yoonseul, cat matte dengan efek spektrum yang berubah tergantung sudut cahaya.

Dalam kondisi tertentu, bodi mobil dapat memantulkan nuansa hijau, ungu, hingga biru tua.

Di bagian tengah bodi, garis livery artistik hasil karya duo seniman performa menvisualkan gelombang suara raungan mesin V12 Ferrari.