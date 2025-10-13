Ferrari Elettrica: Mobil Listrik 1.000bhp Pertama Kuda Jingkrak, Dirilis pada 2026

menu
Sasis mobil listrik pertama Ferrari. Foto: ferrari

jpnn.com - Ferrari bersiap memasuki era baru dengan meluncurkan mobil listrik pertamanya pada tahun depan.

Mobil berteknologi tinggi itu diklaim mampu memproduksi tenaga hingga 1.000 bhp, mengadopsi sasis baru, dan suspensi aktif dari F80.

Mobil listrik berkode nama Elettrica tersebut akan memiliki empat pintu dan empat kursi, menjadikannya model mandiri ketujuh dalam lini Ferrari.

Mobil akan masuk ke segmen Gran Turismo (GT), menggantikan peran FF bermesin V12 dan GTC4 Lusso.

Ferrari berencana memperkenalkan Elettrica secara bertahap.

Tahap awal akan menampilkan detail teknis seperti sasis yang sepenuhnya baru, powertrain empat motor listrik, dan baterai berkapasitas 122 kWh.

Nama resmi mobil akan diumumkan awal 2026, sebelum peluncuran globalnya di pertengahan tahun yang sama.

“Ketika Anda memiliki banyak inovasi seperti Elettrica, Anda harus menunjukkan langkah demi langkah apa yang ada di dalam mobil,” ujar CEO Ferrari, Benedetto Vigna.

