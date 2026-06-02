Ferrari Luce Dihujat, Saham Perusahaan Sempat Turun, Sang Bos Angkat Suara
jpnn.com - Gelombang kritik yang menerpa mobil listrik pertama Ferrari, Luce, tampaknya belum juga mereda.
Ferrari Luce terus menjadi bahan perdebatan sejak pertama kali diperkenalkan kepada publik.
Sebagian penggemar menilai desain Luce terlalu jauh dari karakter Ferrari yang selama ini identik dengan mobil sport berperforma tinggi.
Tidak sedikit pula yang menyebut tampilannya kurang menggambarkan DNA khas pabrikan asal Italia tersebut.
Respons negatif itu, bahkan sempat memengaruhi pasar.
Saham Ferrari dilaporkan pernah terkoreksi hingga delapan persen, setelah kemunculan model tersebut menuai banyak komentar miring.
Menanggapi berbagai kritik yang beredar, CEO Ferrari, Benedetto Vigna, memilih memberikan pembelaan.
Dia meminta publik tidak terburu-buru menghakimi sebelum melihat dan merasakan langsung mobil listrik tersebut.
Gelombang kritik yang menerpa mobil listrik pertama Ferrari, Luce, tampaknya belum juga mereda.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sedan Listrik Pertama Ferrari Luce Resmi Mengaspal, Harga Rp 12 Miliar
- Ferrari Mengungkap Harga Mobil Listrik Pertamanya Luce, Wow!
- Ferrari Menggarap Sport Car Listrik Luce Bersama NASA
- Ferrari Elettrica: Mobil Listrik 1.000bhp Pertama Kuda Jingkrak, Dirilis pada 2026
- Ferrari Membocorkan Mobil Listrik Pertamanya, Suara Tetap Berisik Ala Supercar
- Bos Ferrari Mengungkap Jadwal Peluncuran Mobil Listrik Pertamanya