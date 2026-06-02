menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Ferrari Luce Dihujat, Saham Perusahaan Sempat Turun, Sang Bos Angkat Suara

Ferrari Luce Dihujat, Saham Perusahaan Sempat Turun, Sang Bos Angkat Suara

Ferrari Luce Dihujat, Saham Perusahaan Sempat Turun, Sang Bos Angkat Suara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ferrari Luce dihujat. Foto: ferrari

jpnn.com - Gelombang kritik yang menerpa mobil listrik pertama Ferrari, Luce, tampaknya belum juga mereda.

Ferrari Luce terus menjadi bahan perdebatan sejak pertama kali diperkenalkan kepada publik.

Sebagian penggemar menilai desain Luce terlalu jauh dari karakter Ferrari yang selama ini identik dengan mobil sport berperforma tinggi.

Baca Juga:

Tidak sedikit pula yang menyebut tampilannya kurang menggambarkan DNA khas pabrikan asal Italia tersebut.

Respons negatif itu, bahkan sempat memengaruhi pasar.

Saham Ferrari dilaporkan pernah terkoreksi hingga delapan persen, setelah kemunculan model tersebut menuai banyak komentar miring.

Baca Juga:

Menanggapi berbagai kritik yang beredar, CEO Ferrari, Benedetto Vigna, memilih memberikan pembelaan.

Dia meminta publik tidak terburu-buru menghakimi sebelum melihat dan merasakan langsung mobil listrik tersebut.

Gelombang kritik yang menerpa mobil listrik pertama Ferrari, Luce, tampaknya belum juga mereda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI