Ferrari Membocorkan Mobil Listrik Pertamanya, Suara Tetap Berisik Ala Supercar
jpnn.com - Ferrari mengungkap detail awal mobil listrik (EV) pertamanya yang akan meluncur secara global pada akhir 2026.
Meski wujudnya masih dirahasiakan hingga musim semi tahun depan, pabrikan asal Italia itu menjanjikan performa tinggi.
Menariknya, Ferrari mengeklaim mobil listriknya tetap menghadirkan suara “raungan” khas.
Mobil listrik Ferrari diperkirakan berwujud SUV bergaya rendah, mendampingi Purosangue di jajaran model.
Ferrari menyebut EV tersebut dibekali dua motor listrik bertenaga total lebih dari 735 kW atau setara 1.000 tenaga kuda dalam mode “boost”.
Akselerasinya diklaim mencapai 0–100 km/jam hanya dalam 2,5 detik, dengan kecepatan puncak 310 km/jam.
Baterai berkapasitas 122 kWh bertegangan tinggi 880 volt, diklaim mampu menempuh jarak hingga 530 km.
Uniknya, baterai juga menjadi bagian struktural bodi untuk menurunkan pusat gravitasi hingga 80 mm dibanding model bermesin bensin, sehingga meningkatkan kestabilan dan ruang kabin belakang.
Ferrari mengungkap detail awal mobil listrik (EV) pertamanya yang akan meluncur secara global pada akhir 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kilang Subsidi
- Peneliti Tiongkok Mengembangkan Teknologi Baru Baterai Litium Solid State
- Warga Bandung Makin Doyan Mobil Listrik, Wuling Kuasai 60% Pasar
- Menjelang Akhir Tahun, Hyundai Siap Rilis Mobil Baru di Indonesia, Ini Bocorannya
- Mobil ICE & HEV Masih Jadi Daya Tarik di Pasar Mobkas Meski Diserbu EV
- Mazda Resmi Jual Mobil Listrik EZ-60, Harga Mulai Rp 250 Jutaan