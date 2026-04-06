Ferrari Menggarap Sport Car Listrik Luce Bersama NASA

Ferrari Menggarap Sport Car Listrik Luce Bersama NASA

Ferrari Luce. Foto: ferrari

jpnn.com - Pabrikan otomotif asal Italia, Ferrari tampaknya tak ingin setengah hati. Mereka dikabarkan menggandeng NASA dalam menggarap salah satu aspek krusial pada model sport car listrik perdananya, Luce: sensasi akselerasi.

Fokus Ferrari ialah memastikan pengalaman berkendara tetap halus dan nyaman, meski Luce digadang-gadang menjadi salah satu model paling bertenaga dalam lini produknya.

CEO Ferrari, Benedetto Vigna, menegaskan bahwa akselerasi ekstrem tidak selalu menjadi keunggulan mutlak.

Menurutnya, lonjakan tenaga yang terlalu agresif justru berpotensi mengganggu kenyamanan, bahkan memengaruhi respons tubuh manusia.

“Yang terpenting bukan sekadar angka, tetapi bagaimana performa itu dirasakan oleh pengemudi,” ujar Benedetto.

Oleh karena itu, Ferrari menggandeng NASA serta sejumlah pusat medis guna memahami batas toleransi manusia terhadap gaya gravitasi atau g-force.

Kolaborasi diharapkan mampu menghasilkan karakter akselerasi yang tetap buas, tetapi tidak mengorbankan kenyamanan dan kontrol.

Meski demikian, performa Luce tetap terdengar menggiurkan. Ferrari mengonfirmasi tenaga lebih dari 1.000 hp (sekitar 735 kW) dalam mode boost.

